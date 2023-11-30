Дженнифер Лоуренс ответила на обвинения в пластике лица

Мода на пластику и услуги косметолога заставляет публику подозревать в невероятных изменениях во внешности буквально каждую звезду. Под удар лишний раз попадают даже, кто никогда не делал уколы красоты. Среди таких звёзд оказалась Дженнифер Лоуренс.

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Недавнее появление голливудской актрисы на Недели моды в Париже вызвало много разговоров – поклонники стали подозревать, что девушка решилась на операцию, которая существенно изменила её черты лица. Актриса не стала молчать и прокомментировала происходящее:

Все думают, что я сделала себе нос. И я такая: «Да у меня всегда был точно такой же нос». И да, мои щеки похудели. Спасибо, что подняли эту тему.