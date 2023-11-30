Дженнифер Лоуренс ответила на обвинения в пластике лица
Мода на пластику и услуги косметолога заставляет публику подозревать в невероятных изменениях во внешности буквально каждую звезду. Под удар лишний раз попадают даже, кто никогда не делал уколы красоты. Среди таких звёзд оказалась Дженнифер Лоуренс.
Недавнее появление голливудской актрисы на Недели моды в Париже вызвало много разговоров – поклонники стали подозревать, что девушка решилась на операцию, которая существенно изменила её черты лица. Актриса не стала молчать и прокомментировала происходящее:
Все думают, что я сделала себе нос. И я такая: «Да у меня всегда был точно такой же нос». И да, мои щеки похудели. Спасибо, что подняли эту тему.
Актриса подчеркнула, что какие-либо изменения в её внешности – это лишь эффект, который даёт грамотно сделанный макияж. Дженнифер никогда не ложилась под нож хирурга, а также не колола что-либо себе в лицо.