Стилист дал советы по выбору наряда на корпоратив

Россиянкам стоит воздержаться от облегающих нарядов на корпоративе, заявил стилист Влад Лисовец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, на мероприятии одежда должна быть в первую очередь удобной. Он также предупредил, что в случае выбора короткой юбки придется «следить за своим поведением».

© News.ru

Я думаю, что не должно быть чего-то супероблегающего, только по той простой причине, что это праздник, на нём нужно веселиться. Соответственно, одежда должна быть удобной. Она должна быть красивой и удобной, — пояснил он.

Лисовец предостерег россиянок от «жестких» причесок, поскольку они старят женщин. Стилист напомнил, что наряд показывает индивидуальность, и люди с помощью одежды транслирует себя.

Ранее стилист-имиджмейкер Мария Куликова рекомендовала женщинам на новогодний корпоратив надеть черно-белый строгий смокинг. Такой наряд, по ее словам, позволит выглядеть элегантно и эффектно. Эксперт подчеркнула, что дополнить образ можно брошью или алой помадой на губах.