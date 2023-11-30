Алена Блин ждет на интервью Гузееву, а Вита Чиковани продолжит работу с Басковым: чем запомнилась красная дорожка премии «Золотой Граммофон» 2023

По красной дорожке по традиции прошли все звезды российской эстрады, блогеры Одноклассников попали за кулисы премии и пообщались с артистами в формате мини-интервью.

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Известный Youtube-блогер Алена Блин призналась блогерам Одноклассников, что ждёт на следующее интервью Ларису Гузееву. Алена призвала всех приходить в соцсети Ларисы и агитировать прийти на интервью. Тем временем Алена поставила собственный рекорд — записала уже более 200 интервью. На премии «Золотой Граммофон» болела за Мари Краймбрери, она была одна из первый звезд, кто пришел к ней на интервью.

Блогеры ОК пообщались и с фанаткой турецких сериалов Ксенией Бородиной и узнали, кто ее фаворит: Серкан Болат или Ферит из Зимородка? Ответ Ксении, вероятно, разочарует фанатов сериала «Постучись в мою дверь», но Ксении «вообще не нравится

Серкан Болат». Ксения также поделилась, что была в восторге от замка семьи Кохан, который она посетила во время путешествия.

Набирающая популярность блогер из Волгограда Вита Чиковани появилась на красной дорожке премии «Золотой Граммофон» в платье, которое «сшито» из мусорных пакетов. По словам Виты, она привезла материал со съемок шоу «Последний герой», из Тайланда. Вита также поделилась с блогерами Одноклассников творческими планами, по ее словам история с Басковым не заканчивается. Блогер напомнила, что Николай назвал ее

Лолитой Милявской в молодости и согласился с ней на коллаборацию после одного сообщения!

Стас Костюшкин появился на красной дорожке премии вместе с женой. Стас до сих пор вдохновлен воссоединением группы «Чай вдвоем» и поделился, как же раскрутиться молодому бренду. Стас уверен, что главное «делать то, что нравится» и не повторять за

другими! «Как только вы захотите быть похожим на кого-то, это займёт очень много времени и сил. Ищите свою аудиторию», — дал наставление Стас молодым артистам.

«Я чувствую себя молодым начинающим артистом!» — заявил Денис Клявер за кулисами премии. Блогеры ОК спросили, что Денис думает о воссоединении дуэта “Чай вдвоем”. Денис рассказал, что «расставание» со Стасом длилось целых 12 лет, за время которых каждый строил сольную карьеру и набирал свою аудиторию. «Теперь к сольным проектам мы вернули все то, что было так долго в нашей жизни», — прокомментировал Денис воссоединение.

Пресс-служба

Хабиб пришел на премию в нестандартном для себя образе — он выбрал классические черные брюки и черную рубашку. А все потому что у Хабиба было уникальное событие в жизни — он дебютант премии «Золотой Граммофон». Однако бандана все-таки была с собой — она была навязана на руку артиста.

Наталья Подольская рассказала чуть больше о своем хите «Аяуаска». Как выяснилось, работа была настоящим экспериментом, клип снимали сразу после родов второго

ребенка, когда Наталья чувствовала себя очень уверенно из-за похудения. А еще Аяуаска — это напиток-отвар или галлюциноген, но, по словам Натальи, она его не пробовала!