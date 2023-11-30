Тату-мастер рассказал, какие татуировки чаще всего сводят россияне

«За восемь лет в индустрии татуировок я провел множество исследований и сформировал список из пяти тату, о которых жалеют чаще всего. На пятое место я поставил татуировку, рекомендованную партнером. Это не редкость, когда люди делают тату, чтобы угодить другому человеку, но часто впоследствии они обнаруживают, что это был неправильный выбор», — рассказал Ермак.