Салон красоты дома: делаем чудо-маски для лица

Зимой наша кожа испытывает особенную потребность в увлажнении. Чтобы насытить ее питательными веществами можно прибегнуть к использованию домашних масок для лица. Это очень помогает поддерживать красоту лица, потому что использование натуральных ингредиентов как нельзя лучше отражается на состоянии кожи.

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Единственное – маски нужно наносить в соответствие с вашим типом кожи, ведь то, что подходит жирной коже, не подходит сухой. Редакция "Клео.ру" предлагает вам обратить внимание на несколько чудо-масок для красоты лица. Их вы легко можете сделать в домашних условиях из подручных средств.

Белково-овсяная маска лица (для жирной кожи)

Белок 1 яйца необходимо взбить в пену, добавить 1 чайную ложку лимонного сока и 2 чайные ложки молотых овсяных хлопьев. Все хорошо перемешать и нанести на кожу лица. Через 15-20 минут снять маску ватным диском, смоченным в теплой воде, а затем ополоснуть лицо прохладной водой. Эта маска хорошо убирает жирность, сужает поры, увлажняет кожу.

Маска для лица из сырого картофеля (для нормальной кожи)

Небольшую картофелину нужно очистить и натереть на мелкой терке. В миску добавить 1 чайную ложку огуречного сока. Все перемешать и нанести на кожу лица. Через 15-20 минут смыть прохладной водой.

Маска для лица из голубой глины и кефира (для сухой кожи)