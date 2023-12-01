Россиянам назвали самую опасную популярную бьюти-процедуру

«Тренировка мимической мускулатуры способствует не избавлению от морщин, а, напротив, их появлению. Поэтому заниматься такой "гимнастикой" я не рекомендую. Обычно женщины стараются свести к минимуму излишнюю мимическую активность лицевых мышц. Сделать это можно при помощи инъекций ботулотоксина», — подытожил он.