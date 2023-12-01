Им «высосали» жир: 10 звезд сделали липосакцию, но некоторые пожалели

Иногда звезды, стремясь к идеалу красоты, решают прибегнуть к липосакции – операцию, которая должна сделать их тела более стройными и привлекательными с минимальными затратами со стороны худеющего. Они выбирают этот путь, надеясь на мгновенный результат, но не всегда все проходит гладко и так, как они рассчитывали

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Истории знаменитостей, которые имеют все возможности для самосовершенствования, показывают, насколько непредсказуемым может быть результат. Складывается такое ощущение, что пластика и иные процедуры, направленные на изменение внешнего вида – это как “русская рулетка”. Кому-то повезет, а кому-то нет.

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Рита Дакота

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Певица решилась на липосакцию в 2019 году. Она испытывала сильную неприязнь к своему телу после родов. Гормональные сбои и сложности с похудением послужили мотивацией для радикальных изменений. Звезда ничего скрывать не стала – сделала и сделала, ничего особенного.

Донателла Версаче

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Хозяйка модного дома Версаче никогда не скрывала свою маниакальную страсть менять свое тело. Да это и не скроешь, глядя на ее внешний вид. Довольно странно это слышать, но не страдающая лишним весом женщина делала липосакцию. Вот только после операции ее тело стало выглядеть неестественным и отталкивающим.

Гоар Аветисян

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Популярная визажистка долгое время боролась за идеальную фигуру, мучая себя диетами. И она правда преобразилась – за очень короткий промежуток времени из необъятных размеров пышечки превратилась в стройняшку. При этом она действительно пересмотрела свой образ жизни и рацион, но и помощью хирургов не побрезговала. Липосакция позволила сделать завершающий штрих в ее новом образе.

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Тара Рид

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Голливудская актриса, когда-то считавшаяся красавицей, решилась на липосакцию и увеличение груди. Операции оказались некачественными, и ей потребовались дополнительные процедуры, чтобы исправить ужасающие последствия. И все равно ее тело сегодня выглядит крайне странно. Вывод: выбирайте врача тщательно.

Айза Долматова

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Бывшая Гуфа призналась, что всегда комплексовала из-за своей фигуры и решилась на липосакцию после рождения второго сына. Коррекция формы рук, удаление лишней кожи и жира стали для нее способом улучшить свой облик и повысить самооценку.

Дженис Дикинсон

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Бывшая супермодель, к общему сожалению, стала поклонницей пластической хирургии. Она не только над лицом колдовала, но и липосакцию делала. В результате получила не идеально плоский живот, а обвислую и бугристую кожу. Ее история — напоминание о том, что результаты могут быть не такими, как ожидали.

Кеша

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Певица всегда пыталась соответствовать стандартам красоты, но в борьбе с лишним весом проигрывала. Перепробовав различные методы, включая липосакцию, она убедилась, что не всегда все получается так, как обещают врачи. Операция не принесла желаемого результата, а кожа стала дряблой.

Кэти Гриффин

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Американская актриса чуть не погибла в результате липосакции. После операции у нее возникли множественные проблемы со здоровьем. Определенно, цена ее желания выглядеть привлекательно оказалась слишком высокой.

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Джессика Альба

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Актриса приняла решение о липосакции после второй беременности, когда традиционные методы не помогли приблизиться к желаемому результату. Уж очень ее тяготили лишние килограммы. Звезда вернула себе былую форму и занялась спортом, чтобы закрепить результат.

Асти

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Асти, не стесняясь, признается в использовании пластики с целью улучшения своей внешности. Несколько лет назад она сделала липофилинг, перенеся жир из живота в ягодицы, чтобы почувствовать себя более уверенно и комфортно в своем теле.