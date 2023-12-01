Модные показы. Итоги третьего дня BRICS+ Fashion Summit

Третий день (30 ноября) BRICS+ Fashion Summit позволил гостям познакомиться с новыми дизайнерами. Молодой бренд Kunjina из далекой Эфиопии участники и посетители Саммита увидели на подиуме Паркинг Галереи парка «Зарядье».

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Второй показ прошел в объекте культурного наследия Доме Пашкова. Совместный показ в особняке провели дизайнеры из Индии: Ritesh Kumar, Naushad Ali, Gaurav Khanijo, Shruti Sancheti. Посмотреть все показы вы можете в записи прямой трансляции в официальной группе ВКонтакте.

Kunjina (Эфиопия)

Свою новую коллекцию на форуме представила Кунджина Тесфайе. Дизайнер из Эфиопии рассуждает о том, как должен выглядеть гардероб современной девушки. Кунджина Тесфайе основала бренд в 2017 году в Эфиопии и выводит свой бренд на мировой уровень. Каждая новая коллекция является воплощением жизненного опыта дизайнера. Основной посыл бренда – стать ближе к самим себе. Основательница бренда Kunjina уверена, что женственные силуэты, подчеркивающие фигуру, гармонично соседствуют с костюмами в индустриальном стиле. Кунджина Тесфайе виртуозно работает с кроем, отдавая предпочтение асимметрии и архитектурности, а также обращается к пастельной палитре цветов. В ее новой линейке нашлось место костюмам с туго затянутыми на талии поясами, платьям с открытыми плечами и лаконичным комбинезонам песочного цвета разных фактур.

Ritesh Kumar, Naushad Ali, Gaurav Khanijo, Shruti Sancheti (Индия)

Гости и зрители третьего дня форума смогли максимально погрузиться в культуру и современную моду Индии, ведь свои коллекции представили сразу несколько индийских дизайнеров. Коллекции брендов получились очень разными, хоть и пропитанными единым духом. Дизайнеры сделали ставку на свободный крой, натуральные материалы и спокойные оттенки. Гаурав Каниджо представил на подиуме мужскую линейку, гармонично отражающую мировые тенденции и культурный код Индии. Современной и повседневной, хоть и не лишенной традиционных мотивов, получилась линейка бренда Naushad Ali, а дизайнер Шрути Санчети показала более аутентичную вариацию образов на каждый день. Отражением современной индийской моды стала коллекция Ритеша Кумара. Дизайнер, обучившийся своему ремеслу в Италии, смог объединить знаковые элементы традиционного индийского костюма и актуальные тренды мирового рынка моды. Сам показ проходил под живое выступление с вокалом и индийскими национальными мотивами.

Показы будут проводиться не только под атмосферную музыку, но и под живое исполнение и авторские треки зарубежных дизайнеров. Послушать композиции с модных шоу или найти полюбившийся трек можно в подборках СберЗвука.