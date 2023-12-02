Красотка Дженнифер Лопес является примером для подражания и обожания для миллионов женщин по всему миру. Звезде уже 54 года, однако она по-прежнему энергична, а её фигура вызывает искренний восторг. Оказывается, секрет красоты и стройности Лопес кроется не только в бесконечных тренировках и посещении косметолога.