Лера Кудрявцева раскрыла секреты своей красоты

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева на ежегодном фестивале "Песня года" ответила корреспонденту News.ru на вопрос о том, благодаря чему ей удается так прекрасно выглядеть.

Помимо этого Кудрявцеву спросили, какая композиция лично для нее стала песней года. Ведущая без лишней скромности назвала свой собственный трек "Дамы за 30", которую она презентовала на этом же фестивале вместе с автором слов и музыки, ведущей Катей Гордон. Своей музыкальной группе звезды дали название "Зависть".