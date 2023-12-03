Собчак ответила на слухи о пластике груди и ягодиц фотографией без фильтров

Ксении Собчак не привыкать к самым неожиданным слухам о своей персоне. Только улеглись разговоры о беременности ведущей, как пользователи Сети заподозрили, что она легла под нож хирурга. Таким образом они объяснили внезапное появление пышных форм у всегда стройной Ксении. И правда, в последнее время грудь и ягодицы Собчак заметно округлились. Но была ли пластика?

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Ксения Анатольевна ответила на этот вопрос однозначно. Нет, она не прибегала к услугам пластического хирурга, а всего лишь набрала вес.

«Услышала новую версию от "друзей". Якобы я сделала грудь и попу. Что же, это мило, я вообще за любые улучшения себя, но пока не планировала, не потому что я такая идеальная, а потому что искренне люблю и свою грудь, и попу. Даже если сейчас и поправилась», — написала она в Инстаграме*.

А в качестве доказательства опубликовала «ночные» фото и видео без фильтров и фейстюна.

Экс-ведущая «Дома-2» подчеркнула, что принимает себя в любом весе, и призвала подписчиков поступать так же.

«Ивлеева худеет, Собчак толстеет — я просто балансирую эту вселенную», — пошутила напоследок Ксения.

И надо сказать, ее призыв оказался нелишним. Хотя в комментариях фолловеры оставили немало слов поддержки, нашлись и те, кто прошелся по внешности ведущей. «Фото без фильтров и фейстюна. И без лифчика», — упражняется в остроумии один подписчик. «Ксюш, все-таки лучше чуть-чуть назад, на пару кг. Не в нашем возрасте лишнее таскать», — добавляет щепотку эйджизма другой. «Отвисшие сиськи как-то не очень», — переходит на отровенную грубость третий.