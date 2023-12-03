Хейли Бибер поделилась откровенным фото с Джастином — подписчики высмеяли одну деталь

Джастин и Хейли Бибер, кажется, всерьез претендуют на звание самой ненавидимой пары в Голливуде. Мы, честно говоря, хейта в их адрес не понимаем, но факт остается фактом: каждый публичный выход или совместное фото этой парочки становится предлогом для насмешек. Критиков раздражают то нелепые наряды, а то и вовсе грустные лица супругов. Вот и на этот раз что-то пошло не так.

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Модель опубликовала в Инстаграме* серию снимков в очень сексуальном образе. Хейли облачилась в полупрозрачное черное платье с сексуальным вырезом на груди, а в качестве единственного украшения добавила массивные золотые серьги. На одном из кадров девушку поддержал певец, который на этот раз — редкий случай! — скоординировал свой образ с нарядом супруги.

Увы, даже это не заставило читателей таблоида Daily Mail и подписчиков Хейли сменить гнев на милость. По уже сложившейся традиции многие обратили внимание и на скучающие лица парочки, и на сомнительный стиль Джастина, который, по мнению комментаторов, берет модный пример с лос-анджелесских бездомных.

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Но главную порцию критики они все же приберегли для модели. А точнее — для ее груди, безжалостно поднятой при помощи пушапа на какую-то недосягаемую в обычной жизни высоту.

«Господи, да мне даже смотреть на эти фото больно!» — пишет один особенно чувствительный фолловер. «Джастин, наверное, думает, что это ее коленки», — издевается над странной формой декольте, а заодно и над интеллектом Бибера другой хейтер.

«Кажется, кто-то посмотрел на свежие фото Селены Гомес и решил не отставать», — напоминает третий диванный критик о давней вражде между бывшей возлюбеной Джастина и его законной супругой.

Ну а мы, хоть и слегка удивлены экстремальным пушапом Хейли, травлю не одобряем и продолжаем верить в любовь. Тем более что совсем недавно Джастин Бибер трогательно поздравил супругу с 27-летием.