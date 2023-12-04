Стилист рассказала, какие сумки подойдут к зимнему гардеробу

Стилист Скорокосова рассказала, какие сумки подойдут к зимнему гардеробу
Ни для кого не секрет, что сумка в женском гардеробе должна быть не одна. Какое количество этих аксессуаров нужно иметь в каждом сезоне и на что обратить внимание при выборе сумки на зиму, «ФедералПресс» узнал у стилиста, модного блогера Ольги Скорокосовой.
«В гардеробе должно быть как минимум по 3 сумки на каждое время года. Этот аксессуар обеспечит вариативность вашим образам», – сказала стилист.
Для межсезонья и зимы, по словам Скорокосовой, подойдут сумки из плотных материалов. Также они должны иметь глубокий насыщенный цвет. Сумки светлых оттенков смотрятся расплывчатым пятном на фоне темной зимней одежды.
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