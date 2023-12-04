Стилист рассказала, какие сумки подойдут к зимнему гардеробу

Ни для кого не секрет, что сумка в женском гардеробе должна быть не одна. Какое количество этих аксессуаров нужно иметь в каждом сезоне и на что обратить внимание при выборе сумки на зиму, «ФедералПресс» узнал у стилиста, модного блогера Ольги Скорокосовой.