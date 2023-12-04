Россиянам рассказали, в чем пойти на корпоратив в 2023 году

Дресс-код на новогоднем корпоративе есть всегда. На такое, пусть даже неформальное мероприятие, нельзя заявиться как на посиделки с лучшими подругами или одеться как для выноса мусора в соседний двор. Наряд должен быть уместным для встречи с коллегами, но в то же время праздничным и ярким. О том, в чём пойти на корпоратив в 2023 году, «Секрету» рассказала Анна Дарина, стилист, fashion-аналитик.

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Выберите длину макси

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Преобладающая тенденция последних сезонов — длина макси. Изящные платья и юбки в пол из струящихся тканей подчёркивают фигуру и подходят женщинам любого роста.

Имейте в виду, что длина до щиколотки может визуально уменьшить рост. Чтобы противостоять этому эффекту, выбирайте юбки с завышенной талией либо дополните наряд поясом. Юбки длины макси гармонично будут сочетаться в тандеме с блузкой либо жилетом на голое тело.

Из обуви лучше отдать предпочтение туфлям и ботинкам на каблуке, платформе. Стильные минималистичные или, наоборот, яркие, массивные аксессуары станут завершающим штрихом образа.

Наденьте наряд с мини

Смелым девушкам со стройными ногами подойдёт длина мини. Короткие юбки вернулись из 2000-х, хотя и с некоторыми модификациями. В то время как в начале 2000-х были популярны «девчачьи», юношеские модели со стразами, бабочками и складками, нынешние варианты включают элегантные мини-юбки А-силуэта без дополнительных украшений.

Основное правило для короткого низа — тщательно выбирать подходящий верх. Чем больше открыта нижняя часть тела, тем более закрытой должна быть верхняя часть тела. Для корпоративного мероприятия идеально подойдёт образ с пиджаком и рубашкой с длинными рукавами, так как он помогает сохранить гармоничный баланс пропорций. Отличным дополнением к такому образу станут чёрные блестящие туфли или сандалии с тонким ремешком на щиколотке. Также можно надеть чёрные колготки плотностью 20 ден.

Добавьте красного

Красный — самый яркий цвет сезона. Он притягивает взгляд и ассоциируется с энергией, властью, силой.

Можно подобрать полностью образ total red либо добавить цвет с помощью отдельных элементов. Например, разнообразить наряд спокойного тона красными туфлями, аксессуарами или помадой. Разнообразие оттенков красного позволяет выбрать подходящий вариант девушкам с любой внешностью. К монохромному образу хорошо подойдёт обувь чёрного или бежевого цветов.

Остановитесь на блестящих цветах

Стразы, пайетки и перья по-прежнему сохраняют свою популярность в 2023 году. Чтобы вопрос «в чём пойти на корпоратив» не стоял так остро, можно приобрести платье в современном стиле с пайетками или брючный костюм, украшенный манжетами с перьями.

Выбирая юбку с пайетками, сочетайте её с блузкой или топом из другого материала, чтобы сохранить баланс и избежать перегруженного образа. И, наоборот, к лаконичному низу — топ в стразах и строгий жакет.

Пайетки, стразы можно использовать и в аксессуарах. Модные бренды выпустили в новых коллекциях сумки, туфли, украшения с данными фактурами. Особенно актуально будут смотреться новогодние наряды таких цветов, как серебро, золото, бронза, зелёный, красный, нежно-розовый. При выборе обуви лучше отдать предпочтение элегантным туфлям.

Попробуйте поэкспериментировать с кружевом

Одна из самых сексуальных и женственных тенденций этого сезона — возвращение кружева, как это было на последнем показе Dolce & Gabbana. Кружево снова в наших гардеробах. Выберите кружевную юбку или брюки макси-длины и сочетайте их с объёмным жакетом. Улучшите свой образ, добавив тонкий ремешок или блестящую цепочку. Этот стиль, безусловно, привлечёт внимание и вызовет интерес, а также придаст элегантность и женственность.

Присмотритесь к вырезам и разрезам в одежде

Выбирая платья или топы с разрезами, важно учитывать, дополняет ли ваша фигура такие фасоны. Чтобы избежать модных оплошностей, примерьте юбку-миди с разрезом на ногах, сочетайте её с шелковой рубашкой в тон и дополните украшениями.