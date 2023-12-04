Как носить шапки этой зимой, чтобы выглядеть стильно

На Неделе моды в Париже далеко не -20 °С, но разве это помеха вдохновению? Предлагаем подсмотреть, какие головные уборы носят гости модных показов, определяющих моду на следующий год.

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Шапка-шлем

Не путать с балаклавой! Такая будет смотреться эффектно и оригинально за счет нестандартной формы. А главное, уши в ней надежно прикрыты — никакой ветер вам не будет страшен.

Шапка бини

Простая шапка бини будет смотреться в разы эффектнее, если вы сумеете поиграть с фактурой. Образец на фото смотрится выигрышно благодаря тому, что изготовлен из пряжи с пайетками. Такой головной убор легко возьмет на себя роль главного акцента в образе.

Пилотка

На подъеме разного рода шапки-таблетки. И форма пилотки не исключение. Идеальное совпадение с графичной стрижкой, согласны? Только не удивляйтесь, если вас примут за стюардессу: это в любом случае комплимент!

Шапка с помпоном

Выбирая шапку этого типа, постарайтесь избегать самых популярных моделей, выполненных крупной вязкой, с помпоном из меха. А вот текстильные модели с минимальным объемом легко выделят вас из толпы.

Капюшон

За неимением модной шапки-капюшона смело натягиваем обычный капюшон. Этот силуэт, похоже, не скоро выйдет из моды.

Бейсболка

Классика на все времена. Главное, чтобы образ выглядел достаточно небрежно и окружающие поверили, что вы вышли из дома, собравшись наспех. Идеальное совпадение тона бейсболки с тоном других деталей образа убьет всю магию и будет навевать мысли об униформе. Черный и белый цвета, само собой, исключение.

Классический берет

Любой образ с беретом хорош, если вы не похожи в нем на мима. От красного шарфа по этой причине рекомендуем отказаться.

Небрежный тюрбан