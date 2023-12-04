Стилист рассказала, что надеть на Новый год

На Новый год стоит надеть одежду зеленого, золотого или красного цвета. Об этом рассказала стилист Марина Герман, сообщает "Радио 1".

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Она отметила, что наступающий 2024 год по восточному календарю считается годом Зеленого Деревянного дракона. Поэтому, встречая новый год, стоит помнить о близких ему цветах – природно зеленом, золотом и красном, отметила стилист.

Герман утверждает, что зеленый и красный – цвета сезона, их можно будет носить и после праздника. Например, красный брючный костюм можно будет надеть в ресторан, на торжественные мероприятия, дни рождения, добавила она.

Считается, что новогодние наряды должны быть из дорогих тканей – бархата, шелка, парчи или атласа, продолжила Герман. Она уверена, что такие ткани сейчас в тренде, а сделать образ интереснее помогут пайетки. Сейчас это актуально, эти вещи можно позже носить в жизни, подытожила стилист.

Ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что в эту зиму будут в моде короткие или длинные шубы из искусственного меха.