Эксперт рассказала, как сохранить укладку под шапкой

Блогер, парикмахер Мария Кадырова рассказала, как сохранить укладку зимой. Об этом она сообщила Telegram-каналу "Бьюти завтрак".

Эксперт рассказала, как сохранить укладку под шапкой
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Чтобы сохранить чистоту волос, необходимо регулярно стирать шапку, говорит Кадырова. Еще парикмахер советует пользоваться скрабом или пилингом для кожи головы раз в одну-две недели.

Что касается укладки, Кадырова считает, что сохранить ее под шапкой практически невозможно. Поэтому парикмахер рекомендует надевать шарфы и платки, потому что под ними волосы не мнутся.

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Блогер также дала несколько советов, как правильно уложить волосы, чтобы зимой прическа держалась дольше.

«Я люблю пользоваться миксом уплотняющих средств, которые наношу по всей длине, а на корни использую специальные спреи для объема. Но важно понимать, что работают они только после сушки феном на теплом или горячем режиме».

Важно увлажнять волосы и пользоваться антистатиком, чтобы пряди не магнитились, отмечает Кадырова. А обновить укладку в течение дня поможет сухой шампунь, который, ко всему прочему, еще и вернет объем и уберет жир с кожи головы.

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