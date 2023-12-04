Эксперт рассказала, как сохранить укладку под шапкой

Блогер, парикмахер Мария Кадырова рассказала, как сохранить укладку зимой. Об этом она сообщила Telegram-каналу "Бьюти завтрак".

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Чтобы сохранить чистоту волос, необходимо регулярно стирать шапку, говорит Кадырова. Еще парикмахер советует пользоваться скрабом или пилингом для кожи головы раз в одну-две недели.

Что касается укладки, Кадырова считает, что сохранить ее под шапкой практически невозможно. Поэтому парикмахер рекомендует надевать шарфы и платки, потому что под ними волосы не мнутся.

Блогер также дала несколько советов, как правильно уложить волосы, чтобы зимой прическа держалась дольше.

«Я люблю пользоваться миксом уплотняющих средств, которые наношу по всей длине, а на корни использую специальные спреи для объема. Но важно понимать, что работают они только после сушки феном на теплом или горячем режиме».

Важно увлажнять волосы и пользоваться антистатиком, чтобы пряди не магнитились, отмечает Кадырова. А обновить укладку в течение дня поможет сухой шампунь, который, ко всему прочему, еще и вернет объем и уберет жир с кожи головы.