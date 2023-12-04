В Сети раскритиковали новый образ Селены Гомес: что не понравилось поклонникам

У певицы Селены Гомес в последнее время что ни выход в свет, то повод позлить своих недоброжелателей. Поводов у них немало: то избыточный вес артистки и ее фигура, изменившаяся вследствие продолжительной борьбы с аутоиммунным заболеванием, то ее эксперименты с внешностью, то неудачные, по мнению хейтеров, наряды. О последнем и поговорим.

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Накануне прошел третий в истории бал музея американской киноакадемии. Были все — от Опры Уинфри и Мерил Стрип до четы Бекхэм-Пельтц и, собственно, Селены Гомес. Для мероприятия она выбрала черное платье со шлейфом, украшенное розами серебристого цвета, а дополнила образ перчатками в тон и убранными в пучок волосами.

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Некоторые юзеры уже поют Селене дифирамбы и восхищаются элегантным луком, а вот другие, увы, нашли к чему прицепиться. И вторых, к сожалению, оказалось больше. Читатели Daily Mail безжалостно вычеркнули Гомес из списка самых роскошных знаменитостей, зато вписали в число тех, кто одевается в последнее время ну совсем не очень.

«Селена не может хорошо выглядеть в этом платье из удава», «Платье Селены смотрелось бы куда лучше без этого рождественского украшения на плечах», «Платье Селены вообще не вызывает восторга», — высказались комментаторы.