Настя Ивлеева раскрыла свой секрет похудения

Настя Ивлеева рассказала свой секрет похудения
В последнее время поклонники Анастасии Ивлеевой обсуждают худобу артистки. Фолловеры считают, что телеведущая потеряла свою привлекательность, заподозрив у нее проблемы со здоровьем. Сама же артистка заявляет, что чувствует себя отлично, ведь уже похудела за 14 килограмм.
Звезда решила поделиться секретами своего похудения на шоу Jetcar на известном видеохостинге. Анастасию сподвигло на похудение кино. Ради роли в одном из фильмов звезда решила сбросить вес.
«Я слишком разожралась и стала плохо смотреться в камере», — заявила телеведущая.
Артистка отметила, что стала много и усердно заниматься спортом, а также убрала из своего рациона вредную пищу, заменив ее на полезные перекусы. Любимыми перекусами Анастасии стали свежие огурцы и яичный белок.
Кроме того, Ивлеева отметила, что отказалась от алкоголя, как минимум, до Нового года. Настя отметила, что чувствовать себя лучше – как физически, так и морально.
Настя Ивлеева рассказала свой секрет похудения