Настя Ивлеева раскрыла свой секрет похудения

В последнее время поклонники Анастасии Ивлеевой обсуждают худобу артистки. Фолловеры считают, что телеведущая потеряла свою привлекательность, заподозрив у нее проблемы со здоровьем. Сама же артистка заявляет, что чувствует себя отлично, ведь уже похудела за 14 килограмм.

© Соцсети

Звезда решила поделиться секретами своего похудения на шоу Jetcar на известном видеохостинге. Анастасию сподвигло на похудение кино. Ради роли в одном из фильмов звезда решила сбросить вес.

«Я слишком разожралась и стала плохо смотреться в камере», — заявила телеведущая.

Артистка отметила, что стала много и усердно заниматься спортом, а также убрала из своего рациона вредную пищу, заменив ее на полезные перекусы. Любимыми перекусами Анастасии стали свежие огурцы и яичный белок.