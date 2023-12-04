Блогер раскрыла причину отказа от бюстгальтера и спровоцировала споры

Популярный блогер и ведущая подкаста Ханна Джой рассказала о причине отказа от ношения бюстгальтера, чем спровоцировала споры в интернете.

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— Я перестала носить бюстгальтеры примерно два года назад. Я думаю, что из-за них грудь сильно обвисает, — сообщила в одном из видео в своем микроблоге интернет-знаменитость.

Ее видео в социальной сети быстро завирусилось, собрав тысячи просмотров и свыше шестидесяти тысяч отметок «нравится». Многие девушки разделили мнение Ханны и признались, что давно отказались от данного нижнего белья.

Не обошлось из без шквала критики со стороны тех, кто идею блогера не поддержал, передает Lenta.ru.

В начале осени актриса Деми Мур появилась на показе бренда Fendi в рамках Недели моды в Милане. Ее выходным нарядом стал оранжевый комплект из топа, под которым не было нижнего белья, и юбки.