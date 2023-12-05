Екатерина Варнава прокомментировала свой лишний вес

Она впервые дала интервью за полтора года.

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Звезда Екатерина Варнава впервые привлекла к себе внимание после полутора лет затишья. Она дала интервью изданию The Blueprint. Женщина рассказала, что набрала 25 килограммов, и её внешность весьма изменилась.

Были слухи, что Екатерина беременна, однако она опровергла эту информацию. Со слов юмористки, людям гораздо интереснее обсуждать, сколько пластических операций она перенесла и сколько мужчин было в её жизни.

«Я сталкивалась с оскорблениями ещё в школе», – отметила Варнава.

За последние 1,5 года артистка не давала ни одного интервью По её словам, в жизни не произошло ничего существенного. Женщина призналась, что одинока, у неё нет детей.