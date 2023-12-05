Эксперт рассказал, кому и когда лучше всего делать маммопластику

— На лактацию женщины влияет ее гормональный фон. У нее в одну беременность может быть сумасшедшее количество молока, а в следующую молока может не быть совсем. И наоборот. Поэтому если действительно есть дефицит объема или другая эстетическая составляющая, которая мешает женщине жить, то она может сделать операцию в любой момент, жить, радоваться новым формам, беременеть, рожать и продолжать радоваться результатам маммопластики, — уточнил Зимин.