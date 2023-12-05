Эксперт рассказал, кому и когда лучше всего делать маммопластику
Пластический хирург Дмитрий Зимин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, в какое время стоит планировать маммопластику, можно ли делать операцию до и после родов и насколько она безопасна.
Кому нужна операция
— Для начала поясню, что маммопластика — это собирательное понятие. Когда мы говорим «маммопластика», то имеем в виду все операции, которые возможны с молочной железой. Но сейчас рассмотрим эстетическую маммопластику, то есть те операции, которые направлены на улучшение имеющихся форм, размеров и в целом эстетического восприятия молочных желез, — пояснил врач.
По его словам, основная функция железистой ткани молочной железы — лактация. Большинство операций на молочных железах никоим образом на лактацию не влияют.
— На лактацию женщины влияет ее гормональный фон. У нее в одну беременность может быть сумасшедшее количество молока, а в следующую молока может не быть совсем. И наоборот. Поэтому если действительно есть дефицит объема или другая эстетическая составляющая, которая мешает женщине жить, то она может сделать операцию в любой момент, жить, радоваться новым формам, беременеть, рожать и продолжать радоваться результатам маммопластики, — уточнил Зимин.
Хирург также упомянул категорию женщин, которые сначала ждут беременности, рождения ребенка, затем дожидаются конца кормления малыша и только после этого обращаются в клинику.
— Но все это время она может быть недовольна своей грудью, а это влияет на психологическое состояние и на гормональный фон в том числе. Ведь известно, что эмоции тоже опосредованно оказывают влияние на то, появляется молоко или нет, — добавил эксперт.
Результат маммопластики после беременности
Если женщина сделала пластическую операцию и забеременела, то ее грудь останется прежней. Возможно, эстетический результат может немного пострадать. Но переделывать грудь полностью обычно не нужно, уточнил хирург.
— Может быть, потребуются какие-то легкие эстетические манипуляции — например, небольшая подтяжка кожи или коррекция рубчиков. Поэтому я считаю, что операцию надо делать тогда, когда есть желание и есть показания к операции. Единственное, после операции нужно выждать хотя бы полгода до начала беременности, — объяснил собеседник «ВМ».
Он также добавил, что следует подождать примерно полгода после окончания лактации и лишь потом обращаться к пластическому хирургу.