Мужчины назвали привлекающие их особенности внешности женщин

Она все время говорит о том, что исправит его у ортодонта, как только появятся на это деньги, а я люблю его. Это одна из вещей, которые я считаю в ней самыми красивыми, уникальная, очень милая. Без сомнений, я бы не стал платить за процедуру исправления, потому что люблю этот зуб, но я хочу, чтобы и она любила себя и была довольна своей внешностью, — PunkLivesInMe, пользователь Reddit.