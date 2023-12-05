Косметолог посоветовала обязательно носить перчатки зимой
Если зимой не носить перчатки, то сухость кожи усугубляется. Об этом рассказала врач-косметолог Татьяна Макарова.
По ее словам, при похолодании нарушается гидролипидный барьер кожи, в том числе и рук. Если человек не пользуется кремом, не надевает перчатки или варежки, кожа становится менее увлажненной. Под воздействием низких температур и ветра сухость кожи только усугубляется.
Макарова добавила, что существуют действенные процедуры для омоложения кожи рук.
— Например, я в своей практике активно использую комбинацию микроигольчатого RF-лифтинга DeAge и увлажнение гиалуроновой кислотой для того, чтобы синтезировать свой коллаген и активизировать защитные механизмы в коже рук, — объяснила она в комментарии РИАМО.
Также можно делать уходовые процедуры, направленные на питание кожи.
Любое обветривание и морозный воздух быстро сушат кожу рук, поэтому перед выходом на улицу необходимо использовать плотные кремы и надевать перчатки. Такой совет дала дерматолог Юлия Галлямова.