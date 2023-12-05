Косметолог посоветовала обязательно носить перчатки зимой

Если зимой не носить перчатки, то сухость кожи усугубляется. Об этом рассказала врач-косметолог Татьяна Макарова .

По ее словам, при похолодании нарушается гидролипидный барьер кожи, в том числе и рук. Если человек не пользуется кремом, не надевает перчатки или варежки, кожа становится менее увлажненной. Под воздействием низких температур и ветра сухость кожи только усугубляется.