Гинеколог рассказала, как сохранить фигуру после 40
Главное — обратить внимание на составляющие рациона. Об этом врач Екатерина Волкова рассказала порталу «Доктор Питер». Эксперт отметила, что именно белок дает сытость надолго, а кроме того — калории, которые не откладываются на животе и боках. Аминокислоты тем временем идут на построение гормонов, волос, мышц.
Специалист отметила, что далеко не все жиры приносят вред. Более того, они необходимы организму. Рыба, оливковое масло и орехи станут отличным источником полиненасыщенных жирных кислот, а мясо и молочные продукты обеспечат организм животными жирами.
Морить себя жесткими диетами не стоит, лучше постепенно формировать новый, здоровый план питания. А начать проще всего с овощей: их врачи рекомендуют есть ежедневно, причем утром, в обед и вечером. По словам врача, они поддерживают нормальную микрофлору кишечника, что гарантирует отсутствие проблем с желудочно-кишечным трактом, крепкий иммунитет и отменный метаболизм.