Гинеколог рассказала, как сохранить фигуру после 40

Главное — обратить внимание на составляющие рациона. Об этом врач Екатерина Волкова рассказала порталу «Доктор Питер». Эксперт отметила, что именно белок дает сытость надолго, а кроме того — калории, которые не откладываются на животе и боках. Аминокислоты тем временем идут на построение гормонов, волос, мышц.

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Специалист отметила, что далеко не все жиры приносят вред. Более того, они необходимы организму. Рыба, оливковое масло и орехи станут отличным источником полиненасыщенных жирных кислот, а мясо и молочные продукты обеспечат организм животными жирами.