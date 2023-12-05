Зачем нужно пользоваться SPF‑кремами зимой

Врач-косметолог Татьяна Макарова объяснила, зачем нужно кремы с SPF зимой. Она отметила, что рекомендует использовать такую косметику всем своим пациентам не только летом, но и в холодное время года.

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— Несмотря на то, что в это время года солнце не активное, но ультрафиолетовое излучение все равно есть, и оно может оказывать на нашу кожу негативное воздействие, вызывая преждевременное старение, — отметила Макарова в комментарии РИАМО.

Также врач рассказала, что зима — это отличный период для проведения косметологических процедур. В это время стоит заняться здоровьем кожи лица.

По словам Макаровой, зимой можно делать инъекции и аппаратные процедуры: RF-лифтинг, SMAS-лифтинг, фото и лазерную терапию. И в этом случае применение SPF от 15 и выше обязательно.