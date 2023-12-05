Модель приняла ванну из сырых яиц и нарвалась на критику в Сети

Модель Ханна Джеймс из Манчестера, Англия, приняла ванну из сырых яиц и нарвалась на критику в сети. На ее посты в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

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26-летняя манекенщица, которая в настоящий момент живет в Испании, опубликовала видео, на котором показала процесс создания косметической смеси. Для этого она использовала яйца, отделив перед этим желтки от белков, мед и шампунь. По ее словам, пузырьки от образовавшейся пены в ванне держатся намного дольше.

«Мне нравится делать ванну из сырых яиц, потому что пена получается превосходная. Кроме того, она сделана из натуральных ингредиентов, а не из агрессивных химикатов!» — заявила девушка.