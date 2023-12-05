Стилист рассказала об актуальных зимних трендах

Зимой 2024 года в тренде будут трикотажные изделия, в том числе платья-свитера крупной вязки, рассказала стилист Марина Герман.

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В разговоре с «Радио 1» эксперт отметила, что также можно присмотреться к длинным платьям-водолазкам. В моде остается многослойность, поэтому их рекомендуется сочетать с оверсайз жакетами.

Если у нас платье-свитер плотной вязки, это может быть и мини модель. А если мы хотим длинное платье, то это может быть платье-водолазка, которую мы можем сочетать с оверсайз жакетом, так как многослойность у нас по-прежнему актуальна, — пояснила Герман.

В моду возвращаются джинсы скинни с низкой посадкой. Стилист рекомендует сочетать их с объемным верхом. По ее словам, в этом сезоне лучше всего выбирать джинсы темных цветов. Также актуальны в зимнем сезоне багги — широкие джинсы с низкой посадкой. Герман предупредила, что эта модель подойдет не всем. Лучше всего носить их с обувью на каблуке и обтягивающим верхом.