Хирург перечислил портящие внешность пластические операции

Некоторые люди, стремясь выглядеть молодо, прибегают к гиперкоррекции внешности с помощью операций, рассказал пластический хирург Иван Юрченко. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил пластические операции, которые могут испортить внешность человека.

© Lenta.ru

По словам Юрченко, плачевный результат можно ожидать после блефаропластики, во время которой пациенту убрали чрезмерное количество кожи. «Через пять-десять лет из-за отсутствия жировой ткани глаза начнут "проваливаться", становиться глубоко посаженными, что визуально добавляет возраст», — объяснил пластический хирург.

То же самое может произойти и после липосакции подбородка. Юрченко напомнил, что за появление второго подбородка отвечает не только подкожный жир, но и множество других анатомических особенностей (например, строение челюсти — прим. «Ленты.ру»). Поэтому липосакция без учета всех нюансов приведет к оголению подкожных мышц шеи. Из-за этого появятся морщины и бугры.

Удаление комков Биша противопоказано людям астенического типа — с возрастом щеки, вероятнее всего, провалятся.

Чтобы избежать неприятных последствий операций, необходимо оценивать работу хирурга в долгосрочной перспективе.

Желание получить эстетический результат во что бы то ни стало может привести к проблемам со здоровьем. Так, в случае с ринопластикой не стоит руководствоваться только желанием уменьшить нос: это грозит проблемами с дыханием, а как следствие — ухудшением сна, чувством разбитости, головными болями и храпом, — отметил Иван Юрченко.