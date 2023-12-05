Неожиданные вещи, которые мужчинам нравятся на женщинах

Многие девушки думают, что мужчины настолько просты и примитивны, что их взгляд могут зацепить только мини-юбки и обтягивающие платья. Да, и это тоже. Но не только в таком образе можно понравиться парню.

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По опросам на форумах мы собрали топ неожиданных вещей, которые мужчинам нравится лицезреть на женщинах.

Рубашка и джинсы

Рубашка простого кроя, может даже оверсайз плюс джинсы. Правда модель должна быть скинни. Мужчинам нравятся, когда брюки подчеркивают женственные изгибы. При этом совершенно не обязательно надевать каблуки, подойдет любая обувь на плоском ходу.

Шелковое платье и грубые ботинки

Удивительно, но мужчины одобряют модное сочетание этого сезона. Шелковое платье с грубыми ботинками — мастхэв этой зимы. Мужчины считают, что в таком образе сочетается женственность и рок-бунт. Мальчикам это нравится.

Простая белая майка и джинсы

Джинсы могут быть любой модели, но вот майка должна обтягивать. И пусть у нее нет всяких откровенных вырезов. Мужчины считают женщин в такой одежде сексуальной. Простая вещь, подчеркивающая форму творит с ними чудеса. Кстати про формы, лифчики с эффектом пушап никто не отменял, а мужчинам не нужно знать, про наши хитрости.

Кожаная куртка

В кожаной куртке и простых джинсах девушки кажутся дерзкими и смелыми. Мужчины думают, что с такой наверняка попадешь в приключение. Эта фантазия вкупе с уверенностью, которой девушке добавляет кожаная куртка, притягивает мужчин.

Свитера оверсайз

Удивительно, что эта модель по нраву сильному полу, ведь она не подчеркивает формы. Мужчины говорят, что девушки в свитерах оверсайз кажутся им милыми и домашними. Это подкупает.

Деловой костюм