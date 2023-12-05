Дерматолог раскрыла секрет правильного мытья спонжей для макияжа

Сертифицированный дерматолог из Калифорнии Азаде Ширази рассказала о простом секрете успешной очистки спонжей для макияжа. Об этом она сообщила в ролике в TikTok.

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В видео доктор сначала ополаскивает спонж водой, а затем моет его с мылом.

Показывая спонж на камеру, она отмечает, что мыло и вода не очень хорошо справляются, а косметика все еще остается на нем.

"Так что же это за секретный соус?" — спросила она у почти двух миллионов подписчиков в TikTok.

Эксперт говорит, что смесь из горячей воды, мыла и оливкового масла — самый эффективный способ тщательно очистить и продезинфицировать спонж для макияжа.

Она объяснила, что горячая вода помогает все размягчить, мыло дезинфицирует, а оливковое масло вытягивает масла, оставшиеся от кожи и средств для макияжа, обеспечивая более глубокую очистку.

Ширази порекомендовала использовать чистящее средство на основе масла или бросать губки в стиральную машину, а также заявила, что спонжи для макияжа следует очищать после каждого использования.