Чебурашки, touch и другие модели перчаток, которые выручат в холода

Руки не замерзнут даже в сильный минус.

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Синоптики нагадали нам холодную зиму, с редкими проблесками тепла. А значит перчатки, после модного пуховика, вторая по необходимости вещь, которой нужно запастись. Тем более, дизайнеры продемонстрировали на подиумах столько интересных моделей, что хоть каждый день меняй под образ.

Эту моду называют отличным вложением, так как модель перчаток, сделанная из качественных материалов, прослужит не один сезон.

Кожаные перчатки

Не выходящий из моды тренд. В этом сезоне в моде, как перчатки укороченные, так и длинные по локоть. Эту модель очень любит принцесса Уэльская. Кожаные перчатки утепленные, с подкладкой из шерсти. Есть модели с отделкой из искусственного меха для фанатов ретро. А главное в продаже невероятное количество оттенков кожаных перчаток. Можно подобрать под любой пуховик, шубу, куртку или настроение.

Перчатки из замши

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Эта модель считается очень теплой. Для сильных холодов рекомендуют замшевые перчатки с подкладном из овчины. В таких ваши руки точно не замерзнут.

Перчатки чебурашки

Их делают из искусственного меха на волне модной эко-моды с утеплителем. Получаются такие модные варежки, которые прекрасно сочетаются с шубами-чебурашками.

Перчатки из шерсти и кашемира

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Не выходящие из моды перчатки. Из кашемира мягче и дороже. Самыми теплыми считаются перчатки из шерсти мериноса (разновидность овцы). Модели представлены, как стандартные, так и длинные. В случае с шерстяными перчатками, особым модным шиком считается надеть пару, у которой принты перекликаются с теми, что на вашем свитере. Сейчас в продаже представлено много моделей с орнаментами, как на шерстяных пуловерах.

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