Модель Саша Пивоварова пришла на премию в топе и юбке

Российская супермодель Саша Пивоварова стала гостьей церемонии вручения премии British Fashion Awards 2023. Об этом сообщает Vogue.

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На красной ковровой дорожке в Королевском Альберт-холле Саша Пивоварова позировала в укороченной черной атласной рубашке и юбке-«рыбацкой сетке». Образ она дополнила черным клатчем. Ей также сделали небрежную укладку с низким пучком и яркий макияж с угольно-черными стрелками.

Газета.Ru

Саша Пивоварова замужем за художником и фотографом Игорем Вишняковым. 12 мая 2012 года в Нью-Йорке модель родила дочь. Девочку назвали Миа Айсис. 1 июля 2019 года Саша Пивоварова поделилась фото своей второй беременности. 5 ноября 2019 года родила вторую дочь, которую назвали София Афина.