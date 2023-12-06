Как выбрать правильно выбрать пуховик — советы эксперта

Зима в России бывает действительно суровая. Подобрать подходящий пуховик для нее может оказаться сложнее, чем многие привыкли думать. Для того, чтобы не прогадать с покупкой, надо знать несколько вещей о теплой верхней одежде.

Стилист Юртова перечислила требования к хорошему пуховику
© Unsplash.com

О том, на что стоит обратить внимание при выборе пуховика, «Рамблеру» рассказала Тата Юртова.

Видео дня

Утеплитель

Первым делом, по мнению эксперта, следует учесть, из чего изготовлен утеплитель пуховика. Он бывает двух видов: синтетический и натуральный. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Искусственные

1. Синтепон

Многие бюджетные модели заполняют именно синтепоном. Он хорошо держит тепло, тем не менее этот материал все реже встретишь в магазинных изделиях.

«Из-за своей структуры способен скатываться и уменьшаться в объеме, из-за чего изделие теряет свой первоначальный вид. В связи с этими отрицательным свойствами практически перестал быть применим при производстве пуховиков»

Тата Юртова
Тата Юртова Дизайнер, владелица бренда В’Стиле

2. Синтепух

Синтепух прекрасно держит тепло. А из-за того, что он состоит из сцепленных меж собой волокон полиэстера, утеплитель совсем не пропускает влагу. По этой причине пуховик с синтепухом можно носить во влажную погоду.

Помимо синтепуха существует синтешар, который по виду напоминает ватные шарики. Он также хорошо держит тепло, не пропуская влагу.

Чебурашки, touch и другие модели перчаток, которые выручат в холода

3. Холлофайбер

Холлофайбер отлично держит тепло. В то же время у него есть отличительная особенность от некоторых представителей верхнего гардероба, которая играет в России огромную роль.

«Большим преимуществом, которое отличает холлофайбер, является его неприхотливость в уходе – при стирке изделие не деформируется и сохраняет свою форму»

Тата Юртова
Тата Юртова Дизайнер, владелица бренда В’Стиле

Натуральные

К натуральным утеплителям пуховиков относят пух зимующих птиц: утиный, лебяжий, гусиный. Он обладает хорошими тепловыми качествами. Самым дорогим считается белый пух, серый значительно дешевле. Чаще всего они используются вместе, но в разных пропорциях. Однако есть у такой смеси важный минус.

«После стирки пух может сваляться, сбиться в комки и изделие потеряет форму. Его довольно тяжело просушить, поэтому не рекомендуют к чистке в стиральной машине. Кроме того, натуральный пух и перо гораздо тяжелее синтетических материалов и одежда из него довольно тяжелая»

Тата Юртова
Тата Юртова Дизайнер, владелица бренда В’Стиле

Ткань пуховика

«Различают пуховики разного температурного режима: до 10-15 градусов мороза — в таком пуховике будет тепло в ветреную и дождливую погоду и одновременно не жарко при небольшом морозе. До 25-30 градусов мороза —такой пуховик можно смело надеть в морозную зиму»

Тата Юртова
Тата Юртова Дизайнер, владелица бренда В’Стиле

По словам эксперта, лучше всего иметь по пуховику на разные сезоны.

Карманы и капюшон

На зиму лучше приобрести пуховик с капюшоном или высоким горлом. Правильнее всего, когда капюшон отстегивается. Это облегчит чистку изделия.

Для прогулок по парку берите пуховик с несколькими карманами, особенно с такими, что застегиваются. Молния или липучка защитит ваши карманы от падающего снега, сохранив их содержимое сухим.

Длина

Сегодня одинаково актуально носить как длинные пуховики, так и короткие. Однако обратите внимание: застежка на нем должна быть по всей длине. Но и тут есть нюансы.

«Хорошо, если молния двухзамковая. Второй замок, расстегивающийся снизу, предоставляет большее удобство при движении в длинной одежде и предохраняет шов втачивания молнии от разрыва»

Тата Юртова
Тата Юртова Дизайнер, владелица бренда В’Стиле

Еще лучше, если молния сверху имеет защитный клапан. Он защитит шею от продувания. Правильнее всего брать пуховики с клапаном на кнопках, а не на липучке.

Дизайн

По словам эксперта, в этом сезоне хорошо иметь в гардеробе пуховики разных оттенков: нейтрального, черного и яркого цвета.

«В нынешнем сезоне модны пуховики вкусного шоколадного цвета, бирюзово-зеленых оттенков и солнечно-желтого настроения. Оригинальности добавит орнамент или яркий рисунок»

Тата Юртова
Тата Юртова Дизайнер, владелица бренда В’Стиле

Также оригинальности вашему образу добавят накладные карманы и клапаны.

Ранее «Рамблер» писал об актуальных зимних трендах 2023/2024.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости