Стилист Юртова перечислила требования к хорошему пуховику

Зима в России бывает действительно суровая. Подобрать подходящий пуховик для нее может оказаться сложнее, чем многие привыкли думать. Для того, чтобы не прогадать с покупкой, надо знать несколько вещей о теплой верхней одежде.

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О том, на что стоит обратить внимание при выборе пуховика, «Рамблеру» рассказала Тата Юртова.

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Утеплитель

Первым делом, по мнению эксперта, следует учесть, из чего изготовлен утеплитель пуховика. Он бывает двух видов: синтетический и натуральный. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Искусственные

1. Синтепон

Многие бюджетные модели заполняют именно синтепоном. Он хорошо держит тепло, тем не менее этот материал все реже встретишь в магазинных изделиях.

«Из-за своей структуры способен скатываться и уменьшаться в объеме, из-за чего изделие теряет свой первоначальный вид. В связи с этими отрицательным свойствами практически перестал быть применим при производстве пуховиков» Тата Юртова Дизайнер, владелица бренда В’Стиле

2. Синтепух

Синтепух прекрасно держит тепло. А из-за того, что он состоит из сцепленных меж собой волокон полиэстера, утеплитель совсем не пропускает влагу. По этой причине пуховик с синтепухом можно носить во влажную погоду.

Помимо синтепуха существует синтешар, который по виду напоминает ватные шарики. Он также хорошо держит тепло, не пропуская влагу.

3. Холлофайбер

Холлофайбер отлично держит тепло. В то же время у него есть отличительная особенность от некоторых представителей верхнего гардероба, которая играет в России огромную роль.

«Большим преимуществом, которое отличает холлофайбер, является его неприхотливость в уходе – при стирке изделие не деформируется и сохраняет свою форму» Тата Юртова Дизайнер, владелица бренда В’Стиле

Натуральные

К натуральным утеплителям пуховиков относят пух зимующих птиц: утиный, лебяжий, гусиный. Он обладает хорошими тепловыми качествами. Самым дорогим считается белый пух, серый значительно дешевле. Чаще всего они используются вместе, но в разных пропорциях. Однако есть у такой смеси важный минус.

«После стирки пух может сваляться, сбиться в комки и изделие потеряет форму. Его довольно тяжело просушить, поэтому не рекомендуют к чистке в стиральной машине. Кроме того, натуральный пух и перо гораздо тяжелее синтетических материалов и одежда из него довольно тяжелая» Тата Юртова Дизайнер, владелица бренда В’Стиле

Ткань пуховика

«Различают пуховики разного температурного режима: до 10-15 градусов мороза — в таком пуховике будет тепло в ветреную и дождливую погоду и одновременно не жарко при небольшом морозе. До 25-30 градусов мороза —такой пуховик можно смело надеть в морозную зиму» Тата Юртова Дизайнер, владелица бренда В’Стиле

По словам эксперта, лучше всего иметь по пуховику на разные сезоны.

Карманы и капюшон

На зиму лучше приобрести пуховик с капюшоном или высоким горлом. Правильнее всего, когда капюшон отстегивается. Это облегчит чистку изделия.

Для прогулок по парку берите пуховик с несколькими карманами, особенно с такими, что застегиваются. Молния или липучка защитит ваши карманы от падающего снега, сохранив их содержимое сухим.

Длина

Сегодня одинаково актуально носить как длинные пуховики, так и короткие. Однако обратите внимание: застежка на нем должна быть по всей длине. Но и тут есть нюансы.

«Хорошо, если молния двухзамковая. Второй замок, расстегивающийся снизу, предоставляет большее удобство при движении в длинной одежде и предохраняет шов втачивания молнии от разрыва» Тата Юртова Дизайнер, владелица бренда В’Стиле

Еще лучше, если молния сверху имеет защитный клапан. Он защитит шею от продувания. Правильнее всего брать пуховики с клапаном на кнопках, а не на липучке.

Дизайн

По словам эксперта, в этом сезоне хорошо иметь в гардеробе пуховики разных оттенков: нейтрального, черного и яркого цвета.

«В нынешнем сезоне модны пуховики вкусного шоколадного цвета, бирюзово-зеленых оттенков и солнечно-желтого настроения. Оригинальности добавит орнамент или яркий рисунок» Тата Юртова Дизайнер, владелица бренда В’Стиле

Также оригинальности вашему образу добавят накладные карманы и клапаны.