Врач раскрыл простой способ увеличить губы без инъекций

Дерматолог-косметолог Номан Мохамед с никнеймом @drnomzzy из Лондона, Англия, раскрыл простой способ увеличить губы без инъекций. Соответствующая публикация появилась в его TikTok-аккаунте.

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Добиться указанного изменения внешнего вида помогут два продукта, отметил врач. Так, он посоветовал нанести на губы гиалуроновую кислоту, а затем добавить классический вазелин без запаха. При этом, по словам медика, повторять данную процедуру следует либо дважды в день, либо однократно перед сном.

В то же время эксперт уточнил, что минимальный эффект появится после первого применения упомянутых косметических средств, а максимальный — через месяц. «Результаты могут быть не такими впечатляющими, как при использовании филлера, но вы можете быть приятно удивлены», — обратился к пользователям сети специалист.