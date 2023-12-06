«Весь район в крови»: в Краснодаре неизвестный отстреливает по ночам собак

В Краснодаре зоозащитники ищут живодера, устроившего ночную расправу над бездомными животными. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости". Местные жители рассказали, что бездомные собаки обжились в Комсомольском микрорайоне после строительства жилого дома. На строительный участок кто-то подкинул щенков, за которыми стали присматривать активисты. Они подкармливали собак и даже соорудили для них будки, но некоторые жильцы близстоящих домов выступили против этой инициативы. В ночь с 21 на 22 ноября на улице прозвучали выстрелы, был слышен визг животных. В результате ночного отстрела не стало одной собаки, еще нескольких нашли утром "в крови". Собачьи будки, к которым привык микрорайон, оказались сожжены, а у двух припаркованных поблизости автомобилях были разбиты задние стекла. "Тут весь район в крови. Просто посмотрите, что здесь происходит", - говорит в ролике женщина, осматривая последствия жестокой расправы. По некоторым данным, живодер вел отстрел из легкового автомобиля. Местные жители утверждают, что все произошло после "масштабного конфликта сторонников и противников" собачьих будок, в котором участвовали десятки людей. Однако уголовное дело по факту произошедшего правоохранители возбуждать не стали. При этом зоозащитники предоставили полицейским видеозапись с предполагаемым стрелком.