5 процедур, которые помогут подготовить лицо к Новому году

Новогодняя ночь — особенное мероприятие, к которому большинство людей готовятся заранее. В главный зимний праздник каждой женщине хочется выглядеть роскошно.

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Можно запланировать для себя любые косметологические процедуры, если времени для восстановления достаточно. Однако если до праздника осталось меньше недели, лучше применить экспресс-методы.

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Подробнее о них рассказала трихолог, врач-косметолог Анастасия Курская.

Чистка лица с легким пилингом

Чистка позволит эффективно очистить поры от загрязнений, комедонов и добиться более гладкого, сияющего и здорового тона. В тандеме с легким пилингом она дает более заметный и ощутимый результат. Во время процедуры удаляются отмершие клетки, черные точки и стимулируются процессы регенерации.

Восстановительный период здесь составляет от 3 до 5 дней, поэтому проводить косметологическое мероприятие стоит примерно за неделю до наступления Нового года.

Биоревитализация

Под биоревитализацией понимается мезотерапевтическая процедура, которая заключается в инъекциях гиалуроновой кислоты. Последняя не только притягивает воду, но и отражает проходящий в кожу свет, в итоге вы получаете красивый жемчужный тон. Существуют две техники введения гиалуроновой кислоты: папульная и болюсная. В первом случае врач производит много мелких вколов, поэтому на коже временно возникают мелкие бугорки. Перед Новым годом от такой техники лучше отказаться, чтобы избежать мелких синяков.

Второй вид представляет собой манипуляцию, при которой производится минимальное количество введений (не более 10), причем в самые безопасные точки и достаточно глубоко. В данном варианте риск получения синяков практически отсутствует, поэтому вы можете спокойно провести болюсную биоревитализацию за неделю до 31 декабря.

Ручной массаж лица

Обратите внимание и на такую прекрасную уходовую процедуру, как ручной массаж лица. Она запускает лимфодренаж, убирает отеки, возвращает тонус и гарантирует довольно заметный результат.

Благодаря ручному массажу можно быстро и легко нормализовать обменные процессы, насытить кожу кислородом и придать своему лицу отдохнувший и свежий вид. Массаж ускоряет процессы выработки коллагена и эластина, отвечающих за эластичность и гладкость кожи.

Микротоковая терапия

Микротоковая терапия — это неинвазивная процедура. Она нормализует мышечный тонус, устраняет отеки, тонизирует кожу. Самым важным преимуществом такой процедуры является отсутствие периода реабилитации. Сделав его за 5–7 дней до праздника, можно не переживать о том, что на лице останутся следы вмешательства.

Микротоковая терапия особенно полезна для сухой и чувствительной кожи, так как не только улучшает ее вид, но и саму структуру за счет запуска обменных процессов.

Профессиональный салонный уход

В профессиональный салонный уход, на который можно решаться в канун Нового года, входят следующие этапы:

очищение;

введение в кожу активных концентратов и использование альгинатной маски.

Этот вариант является самым быстрым способом «навести красоту». Сразу после процедуры можно заметить, что кожа стала более подтянутой, упругой и сияющей. Эффект от профессионального салонного ухода носит непродолжительный характер, но для встречи новогоднего праздника подойдет идеально.