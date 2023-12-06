Пластический хирург назвал главный «недостаток» лица Анджелины Джоли

Не все идеально в Анджелине Джоли, которой десятками лет восхищаются женщины всего мира. У нее, говорит известный хирург Брайан Мендельсон в подкасте Face by Alex Pike, есть один неисправимый «изъян».

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«Ее любят все, и я не понимаю почему, — внезапно выдал врач. — У нее не очень хорошая височная кость. Ее лицо асимметрично».

Не спешите ругать хирурга: он добавил, что женщины сейчас зациклены на том, что красивое лицо исключительно симметрично. У себя они неточности видят хорошо, а в других не замечают. Пример тому — признанная красотка Энджи.