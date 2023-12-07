Учимся делать массаж лица для предотвращения морщин: главные правила

Существуют правила массажа лица, которые помогут предотвратить появление морщин. Берем проверенные рекомендации на вооружение.

© Клео.Ру

Очистка кожи

Перед началом массажа лица важно очистить кожу от макияжа и загрязнений. Помогут в этом мягкий очищающий гель или мицеллярную воду. Они удалят все остатки с лица и шеи. Чистая кожа позволит массажу проникнуть глубже и даст лучший эффект.

Использование масла или сыворотки

Для проведения массажа лица рекомендуется использовать масло или сыворотку, которые питают и увлажняют кожу. Нанесите небольшое количество продукта на кончики пальцев и равномерно распределите его по всему лицу. Это поможет уменьшить трение и обеспечит более гладкое скольжение пальцев по коже.

Движения массажа

Правильные движения массажа лица помогут улучшить кровообращение и стимулировать процесс регенерации кожи. Начинать необходимо массаж с легкими и мягкими движениями, постепенно увеличивая давление. Круговые движения на лбу, щеках и подбородке, а также поглаживающие движения вверх по шее – то, что нужно. При этом избегайте тягучих движений, чтобы не растянуть кожу.

Регулярность

Для достижения максимального эффекта массажа лица, рекомендуется проводить его регулярно. Идеально – 2-3 раза в неделю. Регулярность поможет поддерживать кожу в хорошем состоянии и предотвратить появление новых морщин.

Правильное давление