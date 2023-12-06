Стилист раскрыл секрет омолаживающей прически Кейт Миддлтон

У одного из косметологов уже была попытка уличить Кейт в том, что она омолаживается с помощью инъекций. Но она была провальной, и эксперту пришлось извиняться в СМИ перед Миддлтон.

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У принцессы уэльской очень естественная мимика, видно, что она просто хорошо ухаживает за собой. А секрет молодости, как говорят стилисты, в стрижке и укладке.

Какая стрижка у Кейт

Совсем недавно Кейт сделала модную в этом сезоне стрижку «бабочка». Она многослойная с обязательным акцентом у лица. Плюс у Миддлтон челка-шторка. Она удлиненная, ее можно раздвинуть по бокам. Выстригается в форме арки. Челка тоже добавляет молодости образу.

Какая укладка у Кейт

Еще минус 5 лет в паспорте добавляет подвижная укладка Кейт — она часто делает локоны. Они свободные неструктурированные с прикорневым объемом. Подобная укладка, в отличие от прилизанных хвостиков или пучков, хорошо омолаживает именно за счет своей подвижности и игривости.

Как повторить такую укладку

Эксперты говорят, что укладка, как у Кейт, займет минут 10, зато потом, вы будете выглядеть на 5 лет моложе.

Подготовьте волосы

Стилист Кейт Миддлтон Ричард Уордон говорит, что для начала он моет голову своей клиентки с шампунем для объема, после наносит кондиционер. Затем на влажные волосы наносит разглаживающий крем, а на кончики — аргановое масло.

Тем, кто хочет повторить укладку Кейт, стилист советует высушить волосы феном до половины, распылить спрей для создания объема на корни. А затем с круглой щеткой, задать объем в прикорневой зоне. После досушить волосы по длине полностью.

Завейте локоны