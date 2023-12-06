С чем носить водолазку зимой 2024, чтобы выглядеть стильно

Водолазка — незаменимая вещь в гардеробе. Ведь она сочетается буквально с любыми вещами. И неважно, летние они или зимние. В тренде миксовать зиму и лето, создавать многослойные образы. Поэтому, водолазка долдна быть в гардеробе у каждой девушки.

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С рубашкой

Водолазка создана, чтобы собрать с ней многослойный образ. В стиле модной Скандинавии надевайте рубашку или блузку поверх водолазки. Если хотите одеться в стиле тихой роскоши, добавьте кожаную юбку, сапоги и обязательно ожерелье. Застегивайте рубашку не на все пуговицы.

С мини-платьем

Собираетесь на свидание? Тогда не забивайте себе голову условностями, сочетайте мини-платье с открытыми плечами и водолазку, добавьте батальоны или ботфоры — и эффектный образ готов.

С классическим костюмом

Носите водолазку из кашемира или шерсти с классическим костюмом в офис. Водолазка может стать частью монохромного образа или выступать ярким акцентом.

Объемная водолазка поверх

Водолазка оверсайз составит отличный тандем с шелковой юбкой, брюками, джинсами, платьем. Как носить вещи оверсайз, чтобы выглядеть интересно, мы писали тут.

Водолазка плюс летнее платье

Наденьте водолазку под открытое летнее платье и присоединитесь к трендессетерам стрит-стайла. Можно создавать самые невероятные сочетания. А самое главное, что в таком ансамбле не будет холодно, если водолазка шерстяная.

Водолазка и мини-юбка

Сочетайте утепленную водолазку объемной вязки с мини-юбкой. В таком образе читается одновременно простота и сексуальность.

Водолазка и джинсы

Классический микс. Водолазка сочетается с джинсами всех мастей и моделей.

Водолазка-платье и подходящая обувь

Сочетайте так называемое платье-водолазку с ботильонами или с грубыми ботинками или ботфортами. Можете в любой интерпретации добавить жакет-оверсайз. Образ сразу будет выглядеть по-деловому интересно.

Водолазка в вечернем образе