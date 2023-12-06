С чем носить водолазку зимой 2024, чтобы выглядеть стильно
Водолазка — незаменимая вещь в гардеробе. Ведь она сочетается буквально с любыми вещами. И неважно, летние они или зимние. В тренде миксовать зиму и лето, создавать многослойные образы. Поэтому, водолазка долдна быть в гардеробе у каждой девушки.
С рубашкой
Водолазка создана, чтобы собрать с ней многослойный образ. В стиле модной Скандинавии надевайте рубашку или блузку поверх водолазки. Если хотите одеться в стиле тихой роскоши, добавьте кожаную юбку, сапоги и обязательно ожерелье. Застегивайте рубашку не на все пуговицы.
С мини-платьем
Собираетесь на свидание? Тогда не забивайте себе голову условностями, сочетайте мини-платье с открытыми плечами и водолазку, добавьте батальоны или ботфоры — и эффектный образ готов.
С классическим костюмом
Носите водолазку из кашемира или шерсти с классическим костюмом в офис. Водолазка может стать частью монохромного образа или выступать ярким акцентом.
Объемная водолазка поверх
Водолазка оверсайз составит отличный тандем с шелковой юбкой, брюками, джинсами, платьем. Как носить вещи оверсайз, чтобы выглядеть интересно, мы писали тут.
Водолазка плюс летнее платье
Наденьте водолазку под открытое летнее платье и присоединитесь к трендессетерам стрит-стайла. Можно создавать самые невероятные сочетания. А самое главное, что в таком ансамбле не будет холодно, если водолазка шерстяная.
Водолазка и мини-юбка
Сочетайте утепленную водолазку объемной вязки с мини-юбкой. В таком образе читается одновременно простота и сексуальность.
Водолазка и джинсы
Классический микс. Водолазка сочетается с джинсами всех мастей и моделей.
Водолазка-платье и подходящая обувь
Сочетайте так называемое платье-водолазку с ботильонами или с грубыми ботинками или ботфортами. Можете в любой интерпретации добавить жакет-оверсайз. Образ сразу будет выглядеть по-деловому интересно.
Водолазка в вечернем образе
Носите водолазку с праздничной юбкой из шелка с интересными деталями или наденьте под вечернее платье. Получится образ с корабля на бал, то есть, из офиса в театр или на вечеринку.