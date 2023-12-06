Итоги пятого дня BRICS+ Fashion Summit

В последний день BRICS+ Fashion Summit все основные события сконцентрировались в Паркинг Галерее парка «Зарядье». Дизайнеры и байеры продолжали налаживать связи в В2В-шоуруме, а слушатели проходили последние часы fashion-интенсива. Финальными показами стали шоу сербского бренда современной классики Batakovic Belgrade и бразильского дизайнера Lucas Leão. Посмотреть модные показы вы можете в записи прямой трансляции в официальной группе ВКонтакте.

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Fashion-интенсив

Финальный день fashion-интенсива собрал спикеров из России, Индии, Колумбии, Нигерии и Шри-Ланки. Слушатели посетили 3 лекции, 3 воркшопа и 3 семинара, которые провели бренд-директор школы бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School Анна Дубровина, профессор, заместитель ректора во Всемирном университете дизайнера Санжай Гупта, доценты Университета Хорхе Тадео Лосано (UJTL) в Боготе Анхела Дотор Робайо и Сантьяго Ромеро Родригес, консультант по развитию fashion-бизнеса, научный сотрудник CIAFE Олуватосин Аделаджа, основатель и управляющий директор Colombo Fashion Week Аджай Сингх и многие другие эксперты. Преподаватели обсудили коллаборации, идеологию бренда, безотходное производство и инклюзивность. После завершения последней лекции fashion-интенсива, 120 участников торжественно наградили дипломами о прохождении курса.

Модные показы

Batakovic Belgrade (Сербия)

Сербский бренд представил в Москве идеальную коллекцию для современных женщин. В ней нашлось место брючным костюмам свободного кроя, базовым рубашкам, пальто с мужского плеча, а также облегающим фигуру платьям и драматичным черным тотал-лукам. Героиня Batakovic Belgrade – уверенная в себе. Даже вещи свободного кроя в исполнении сербского бренда выглядят эффектно и женственно. Объемные жакеты дополнены широким ремнем на талии и высокими кожаными перчатками, а пальто сочетаются с обувью на каблуке. Базовая цветовая палитра и премиальные ткани позволяют вещам из каждой коллекции сербской марки претендовать на роль безупречной базы вне времени.

Lucas Leão (Бразилия)

Финальный показ BRICS+ Fashion Summit провел бразильский дизайнер Lucas Leão. Модельер известен своей искусной работой с архитектурными формами, что он и продемонстрировал на подиуме в Москве. Модели предстали в современных и минималистичных нарядах: в коллекции преобладают белые и пастельные тона. Lucas Leão облачил мужчин и женщин в монохромные образы, в которых простые и лаконичные силуэты перекликаются со скульптурными формами. Бразилец мастерски работает с драпировкой, позволяя простым на первый взгляд вещам оживать при движении. Завораживают взгляд, невероятные топы, которые скорее похожи на арт-объекты, и потрясающее финальное платье, во всех смыслах выходящее за рамки привычной моды.

Параллельная программа

В рамках параллельной программы жители и гости столицы приняли участие в специальных мастер-классах по апсайклингу. Участники узнали больше про устойчивую моду в Доме культуры «ГЭС-2». О том, как дать вещам вторую жизнь, рассказали и наглядно показали российские дизайнеры Маргарита Резникова, основатель бренда ‘RISHI, и Виктория Генералова, основатель бренда General VI.

Также с 1 по 2 декабря в пространстве «Хлебозавод» (зал «Ангар») прошел Форум новой модной индустрии в рамках BRICS+ Fashion Summit при поддержке Департамента по работе с сообществами VK. Гости смогли прослушать 18 часов лекций от более 30 спикеров – экспертов в области бизнеса, маркетинга, моды и ритейла.

Темами дискуссий и лекций стали: «Что происходит с экономикой российской моды: разнонаправленное движение в цифрах, ситуация в регионах», «Карьера в моде: перспективные профессии и актуальные запросы рынка», «Как в российской моде развивается sustainability-направление: успешные практики года и их перспективы» и другие.