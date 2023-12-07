Какая верхняя одежда в тренде этой зимой

И в жизни, и в моде есть абсолютные истины. Но и исключения, без которых наше существование не было бы таким интересным. Возьмём, например, верхнюю одежду этой зимой. Да, шубки, полушубки, пальто и полупальто, куртки-пуховики нейтральной гаммы – это прекрасно, можно сочетать со всём, что есть в гардеробе. Но когда речь заходит о поводе, требующем нестандартного подхода и «блеска», на ум приходят исключения… в виде ярких, цветных предметов одежды, в том числе верхней.

© Unsplash.com

Кажется, что никому особенно не нужны пальто цвета «электрик» или с принтом под леопарда, но в то же время они нужны каждой, чтобы подчеркнуть индивидуальность и быть на высоте, когда это необходимо. Более того, судя по коллекциям ведущих дизайнеров, нетипичные расцветки - тренд этого сезона.