Как ухаживать за волосами зимой

В холодную погоду волосы требуют более тщательного ухода из-за воздействия резких температур и влажности на кожу головы. Эксперты рекомендуют уделить внимание не только частоте гигиенических процедур, но и выбору правильных продуктов для ухода.

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Согласно исследованиям, опубликованным на сайте «Well + Good» и советам специалистов, частота мытья волос должна варьироваться от одного до четырех раз в неделю в зависимости от типа волос.

Парикмахер Сара Ланд утверждает, что зимой волосы более склонны к сухости, а чрезмерно горячая вода и использование фена могут усугубить их состояние. Жесткие, густые или вьющиеся волосы рекомендовано мыть не более двух раз в неделю, а тонкие волосы — два-четыре раза в неделю.

Специалист рассказала, что голову нельзя мыть слишком горячей водой и важно выбирать уходовые продукты без сульфатов, чтобы сохранить волосы от пересыхания. Холодный воздух зимой открывает кутикулы волосы, что приводит к потере влаги и делает их более ломкими.

Эксперт по стилю волос Говард Макларен в свою очередь советует применять глубоко увлажняющие кондиционеры или маски для волос, чтобы компенсировать потерю влаги. Наносить их рекомендуется каждую неделю или каждые три-четыре мытья.

Профессиональные парикмахеры Никки Ли и Риавна Капри подчеркнули, что вода из водопровода содержит вещества, которые негативно влияют на волосы и кожу головы. Они советуют сократить частоту гигиенических процедур и не жалеть деньги на хорошие уходовые продукты, передает «Well + Good».