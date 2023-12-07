Идеальная фигура за 75 дней: что говорят эксперты про новый фитнес-тренд
Если вы интересуетесь фитнес-трендами в соцсетях, наверняка уже слышали о 75-дневных челленджах. Существует сразу два варианта: мягкий и тяжелый. И второй вариант не для слабонервных.
Обе схемы похудения подразумевают соблюдение определенных здоровых привычек в течение 75 дней подряд. Это прежде всего правильное питание, три литра воды в день, отказ от алкоголя и две тренировки ежедневно с обязательной фотосъемкой для распространения в соцсетях — для любителей хардкора. И одна 45-минутная тренировка в день без фотоотчета — для новичков в спорте и челленджах.
Эксперты к тренду относятся неоднозначно.
«Я бы сказал, что от 80% до 90% людей тяжело переносят челлендж. И угадайте, что им нужно сделать снова, чтобы не сбиться с пути? Им снова приходится усердно работать. То, что транслируют соцсети, нереально для большинства людей в их повседневной жизни», — приводит слова спортивного блогера и бодибилдера портал ETNT.
Упрощенная версия снискала больше одобрения в рядах профессионалов: ежедневный фотоотчет едва ли вас мотивирует, особенно в начале пути. А цель 75-дневного спортивного марафона — прежде всего почувствовать себя лучше.