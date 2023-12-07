Идеальная фигура за 75 дней: что говорят эксперты про новый фитнес-тренд

«Я бы сказал, что от 80% до 90% людей тяжело переносят челлендж. И угадайте, что им нужно сделать снова, чтобы не сбиться с пути? Им снова приходится усердно работать. То, что транслируют соцсети, нереально для большинства людей в их повседневной жизни», — приводит слова спортивного блогера и бодибилдера портал ETNT.