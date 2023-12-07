Косметолог рассказала, как правильно делать процедуры по увеличению губ

Есть несколько способов увеличения губ, но самым популярным является инъекционная процедура с использованием гиалуроновой кислоты. Это естественный компонент кожи, который обладает способностью удерживать воду, делая кожу увлажненной и упругой.

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Косметолог Елена Санникова рассказала Pravda.Ru, что процедура инъекций гиалуроновой кислоты позволяет улучшить объем губ, результаты видны сразу же, и они довольно длительные – до года.

По ее словам, препаратов большое количество. Нужно обращаться к косметологу, который работает лишь на сертифицированных филлерах, которые продаются у спецпредставителей. Также важна плотность филлеров. Для увеличения губ подходит средней плотности филлер.

Санникова добавила, что если у девушки изначально тонкие губы, то иногда одного миллилитра препарата будет недостаточно.