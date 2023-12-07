Почему мужчины-азиаты кажутся женственными

Сегодня корейские поп-группы заняли нишу американских бойс-бендов из начала 2000-х. Слава BTS, возможно, превзошла ту, что была у NSYNC на пике ее популярности. Однако некоторым европейцам азиатские артисты порой кажутся женственными.

О том, почему мужчины-азиаты могут показаться женственными, «Рамблеру» рассказал член Союза журналистов Москвы и эксперт в области искусства Павел Соседов.

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Такая разная Азия

Первым делом важно понять, что Азия бывает очень разная. Эти отличия отражаются как в национальной культуре, так и во внешности людей. Например, часть России также относится к Азии, но к Средней. Там, как известно, можно встретить, в том числе, и очень крупных, брутальных мужчин. По словам эксперта, чаще всего женственными европейцы называют выходцев из Юго-Восточной Азии.

Восточная Азия включает в себя Китай, Корею и Японию. К Юго-Восточной относятся Бангладеш, Малайзия, Таиланд, Филиппины.

Почему азиаты кажутся женственными

Физиологические особенности

Некоторые европейцы, исходя из особенностей культуры своей страны, могут разглядеть в азиатских мужчинах женственные черты. Это происходит по нескольким причинам.

«Многие мужчины из Азии маленького роста, как правило, субтильные. Жизнь в этих развивающихся странах не дает им становиться полными, много есть — там достаточно растительной пищи. Нет культуры переедания. Употребляют в пищу морепродукты. Они остаются стройными, но при этом нет культа тела, не занимаются в спортзалах, поэтому не имеют больших рельефных мышц», — пояснил эксперт.

В то же время Павел Соседов добавляет, что уровень жизни в Юго-Восточной Азии растет. Молодые люди начинают интересоваться спортом и приобретают накаченные тела, приближаясь тем самым к европейским стандартам мужской красоты. Сами по себе азиатские мужчины не такие крупные, как европейские, которые привыкли доказывать свою мужественность, играя бицепсами.

Мингю/Социальные сети.

«Многие азиаты не имеют растительности на теле, у них во многом гладкая кожа, что с точки зрения европейца может показаться женственным. И даже усы и борода довольно редкие у азиатов. Поэтому обычному европейцу молодой красивый пухлогубый азиат будет казаться женственным за счет роста, субтильности, внешности, лица, ярких глаз, которые выглядят как подведенные», — рассказал специалист.

Культурные отличия

Сегодня в Корее существует такое явление как айдолы, своеобразные поп-звезды. Они создают музыку тем же образом, что их западные коллеги, имея при этом азиатскую внешность. Когда европейские мужчины говорят о женственности азиатов, в действительности они говорят о корейских исполнителях, которые одеваются и ведут себя в соответствии с культурой своей страны.

«Многие азиатские страны имеют теплый климат, люди одеваются там свободно, в легкие и натуральные материалы. Эта одежда имеет свободный крой: рубашки, кимоно, халаты. Для нас эти предметы ассоциируются с женским гардеробом, а для них это традиционный мужской», — пояснил Павел Соседов.

Эксперт добавил, что помимо всего прочего азиаты зачастую имеют высокий голос, который кажется европейцам женственным. Однако в действительности это обычное столкновение двух разных культур, из которых нет единственно правильной.