Эксперты предложили пять вариантов стильного новогоднего макияжа

Покровителем наступающего 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон, который любит яркие цвета. Это важно учесть при выборе не только одежды, но и праздничного макияжа.

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К вечернему образу прекрасно подойдут всем известные смоки айс. Многие любят подобный вариант макияжа, так как он делает глаза более выразительными. Для праздничной ночи можно сделать смоки в коричневых оттенках и добавить немного блесток.

Праздничный макияж в золотых оттенках на Новый год тоже будет выглядеть ярко и уместно. При этом черные стрелки стоит дополнить тенями оттенка «шампанское».

Макияж с глиттером и стразами — хороший вариант для тех, кто в новогоднюю ночь хочет блистать. Можно использовать жидкие блестки, блестящие тени, шиммеры или стразы для тела.

Для праздничного макияжа также подойдет помада красного оттенка. Макияж глаз при этом тоже может быть ярким. Например, стоит нанести светлые тени на уголки глаз, нежно-розовый шиммер на подвижное веко и красные тени в качестве заключения.

Освежающим бьюти-решением станет макияж глаз в зеленой палитре, что особенно актуально для Нового года — 2024, передает издание «Профиль».