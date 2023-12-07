На сайтах объявлений стали продавать одежду в стиле сериала “Слово пацана”

“Слово пацана” – российский сериал, который завоевал популярность у аудитории всех возрастов. В связи с этим на сайтах объявлений стали появляться предметы одежды, как у героев сериала, сообщает “Спорт экспресс”.

© Кадр из сериала "Слово пацана"

Сейчас на сайтах одежды можно найти множество предметов гардероба, связанных с тематикой картины. Так, поклонники могут приобрести кепки-сеточки USA California, спортивные куртки, стилизованные под винтаж, шапки-петушки и другую одежду. Цены на некоторые товары довольно высокие.

Однако некоторые продавцы активно пользуются ажиотажем вокруг сериала и просто пишут в описании к товару его название.