Раскрыты действенные способы предотвратить выпадение волос

Блогерша Элли Блю раскрыла действенные способы предотвратить выпадение волос. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом growfinity продемонстрировала свою внешность до лечения. На размещенных кадрах видно, что после расчесывания волосы юзерши сильно выпадали. Помимо этого, в области висков у нее были заметны проплешины. Затем она продемонстрировала результат после манипуляций, показывая длинные и густые локоны.

По словам девушки, она регулярно делала массаж проблемных зон в течение трех минут, чтобы улучшить кровообращение. Кроме того, она прибегла к лазерной терапии, чтобы оживить слабые волосяные фолликулы. Вдобавок Блю посоветовала наносить на кожу головы воду с розмарином, которая стимулирует рост волос.